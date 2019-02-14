تقرير: آبل تعتزم إطلاق خدمة جديدة لبث الفيديو في أبريل

2019/02/14 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن شركة "آبل" في المراحل النهائية لإعداد خدمتها الجديدة لبث الفيديو على أن تطلقها في أبريل أو أوائل مايو المقبلين.





ونقلت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية عن مصادر لم تسمها، اليوم الأربعاء، أن خدمة الفيديو ستضم محتوى أصليًا مجانيًا لمالكي الأجهزة ومنصة اشتراك للخدمات الرقمية الحالية.





وأضاف التقرير إلى أنه من غير المتوقع أن تكون "نتفليكس" جزءاً من خدمة بث الفيديو الجديدة لآبل، كما أن مشاركة "إتش.بي.أو" بها موضع شك.





وأشارت المصادر إلى أن هذه الخدمة ستسمح للعملاء بالتسجيل في منتجات البث الرقمي الحالية ومشاهدتها عبر تطبيق "آي.أو.إس.تي في".





وتابع التقرير بأن "ستارز" و"فياكوم" و"سي بي إس"، من المتوقع أن يقدموا خدمات البث الخاصة بهم على منصة "آبل".





وذكرت المصادر أن "آبل" ستقوم بخفض نسبة 30% لكل عميل يشترك في خدمة الفيديو الجديدة.





وبحلول الساعة 8:25 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سهم "آبل" عند 170.85 دولار.





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