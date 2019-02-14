عمليات نينوى تقتل 4 إرهابيين وتدمر انفاقاً لداعش

2019/02/14 | 00:12

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مركز الاعلام الامني، الاربعاء، أن عمليات نينوى تمكنت من قتل 4 إرهابيين وتدمير مجموعة من الانفاق التابعة لتنظيم داعش في المحافظة.

وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوة من السوات واخرى من الفرقة العشرين نفذت عملية أمنية استباقية ناجحة في جبال شيخ يونس وباخيرة".

وأضاف، أنها "تمكنت من تدمير 8 انفاق وقتلت أربعة ارهابيين في إحدى الإنفاق، كما فجر إرهابي نفسه داخلها أيضا بعد أن تمت محاصرة من قبل القوة المنفذة للواجب".

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات البصرة، الاربعاء، اعتقال 13 شخصا من مطلقي العيارات النارية في قضاء الدير.





وقال قائد عمليات البصرة الفريق الدرع الركن قاسم جاسم نزال، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قيادة العمليات ومن

بغداد اليوم - ديالى

أعلن الحشد الشعبي في محافظة ديالى، الاربعاء، ان طيران الجيش قصف مواقع تنظيم داعش في منطقتين شمال شرق المحافظة.

ونفت هيأة الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "حدوث اي انفجار في قضاء خانقين

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمقتل عنصر أمن وإصابة آخر، إثر هجوم مسلح شنه تنظيم داعش في قرية بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هجوماً مسلحاً شنه تنظيم داعش، في قرية إمام ويس في محافظة

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