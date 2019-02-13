2019/02/14 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/تعيين الجبوري لمنصب معاون قائد عمليات كركوك

13/02/2019 23:32:00 PM |

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واع/كركوك/س.خ

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأنه تم تعيين رعد محمود الجبوري لمنصب معاون قائد عمليات كركوك.

وذكر المصدر في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "تم تعيين اللواء الركن رعد محمود الجبوري لمنصب معاون قائد عمليات كركوك".

وكشف مصدر امني في محافظة كركوك،عن صدور قرار باعادة تشكيل عمليات كركوك، مشيرا الى أن اللواء الركن سعد حربيه سيتولى قيادتها.

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