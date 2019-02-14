توسك: الاتحاد الأوروبي ينتظر مقترحات واقعية من بريطانيا بشأن الخروج

2019/02/14 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي ما زال ينتظر من بريطانيا أن تقدم مقترحات محددة لتجاوز المأزق بشأن خروجها من الاتحاد.

وكان توسك يتحدث بعد اجتماع في وقت سابق اليوم مع ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في محادثات بريكست.

وقال توسك في تغريدة على تويتر “الاتحاد الأوروبي ما زال ينتظر مقترحات ملموسة وواقعية من لندن بشأن كيفية تجاوز مأزق بريكست”.

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