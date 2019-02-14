نصر حسين داي يفرض التعادل على الزمالك في كأس الاتحاد

2019/02/14 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافتتح الزمالك التهديف عن طريق المهاجم المغربي خالد بوطيب في الدقيقة 14 قبل أن يدرك يايا فوزي لاعب وسط نصر حسين التعادل لفريقه في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.وتصدر الفريق الجزائري بذلك ترتيب فرق المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط واستمر غور ماهيا الكيني في المركز الثاني برصيد 3 نقاط متقدماً بفارق الأهداف أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي الذي تغلب على الفريق الكيني اليوم أيضاً (2-1) في العاصمة الأنغولية لواندا.فيما استمر الزمالك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

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