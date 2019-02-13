الكونفدرالية | الزمالك يستمر في نزيف النقاط وحسين داي يتصدر المجموعة بالتعادل

2019/02/14 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر استمر الزمالك في ضياع النقاط في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بتعادله أمام نصر حسين داي الجزائري إيجابيًا بهدف لكل فريق، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

البداية كانت من الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول من نصيب الفارس الأبيض، حيث أرسل التونسي حمدي النقاز عرضية داخل منطقة الجزاء، تابعها محمود عبد المنعم "كهربا" بتسديدة بكعب القدم، لكن حارس مرمى الفريق الجزائري مرباح، أمسك بها بثبات.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14، من عرضية النقاز لتصل إلى كهربا، الذي مررها قصيرة إلى المغربي بوطيب ليسددها مباشرة في المرمى.



اختيارات المحررين خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية ما هي أكاديمية أسباير؟ وكيف ساهمت في فوز قطر بكأس آسيا 2019؟ محمد خلفان الرميثي لجول : انتظروا برنامج انتخابي قوي وهذا موقفنا من التنظيم المشترك لمونديال 2022 فيديو | مورينيو يتعرض لموقف محرج على الجليد الروسي

واستمرت سيطرة الزمالك على مجريات الشوط، وتألق مرباح في نهاية نصف المباراة الأول، وتصدى بشكل رائع لتسديدة كهربا مانعًا هدف ثاني مؤكد للفارس الأبيض.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول نصر حسين داي الرجوع للمباراة، وكاد أن يدرك التعادل في الدقيقة 57 من عرضية خطيرة، لكنها خرج محمود عبد الرحيم "جنش"؛ حارس الأبيض، وأبعد الكرة قبل رأسية المهاجم.

وكما كان الحال في الشوط الأول، استمر الزمالك في إهدار الفرص، خاصة من كهربا، الذي تألق مرباح أمام كافة تسديداته.

وفي الدقيقة 75، استلم كهربا بينية رائعة من يوسف أوباما وضعته على انفراد بحارس الفريق الجزائري، لكن الأخير خرج من مرماه ليبعد الكرة قبل تسديدة اللاعب.

نجم المباراة الحارس مرباح، تألق مجددًا في الدقيقة 85 وتصدى لهجمة مزدوجة للزمالك، بعدما مرر المغربي حميد أحداد تمريرة أرضية داخل المنطقة وتصدى الحارس لتسديدات متتالية من كهربا وبوطيب.

ومع الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، أضاع كهربا واحدة من الفرص المؤكدة بعدما تفوق بسرعته على مدافعي حسين داي، لينفرد بحارس المرمى، لكنه سددها في الشباك من الخارج.

ونجح الفريق لالجزائري في إدراك التعادل مع الثواني الأخيرة من المباراة، بأقدام فوزي يايا، الذي استغل ارتداد الكرة من الحارس جنش، ليسددها على يساره، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

التعادل رفع رصيد الفريق الجزائري إلى النقطة الرابعة متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، بينما يتذيل الفارس الأبيض الترتيب بنقطة واحدة.

إحصائيات | شاهد إحصائيات الـ 90 دقيقة! #TotalCAFCC #ZSCNAHD pic.twitter.com/spm3QVv9RU— CAF - عربي (@caf_online_AR) ١٣ فبراير ٢٠١٩

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكونفدرالية | الزمالك يستمر في نزيف النقاط وحسين داي يتصدر المجموعة بالتعادل) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكونفدرالية | الزمالك يستمر في نزيف النقاط وحسين داي يتصدر المجموعة بالتعادل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).