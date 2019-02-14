2019/02/14 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o1GQdsBDFFw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعرف شنو احساس الانسان الي راح يخسر وحدة من عيونه ! تعالو نشوف رد فعل حنين 😔) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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