تأزم موقف الزمالك بعد التعادل مع نصر حسين داي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

2019/02/14 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق شبيبة الساورة أول فوز له في 2019 في دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم بعدما استفاد من هدف بالخطأ ليفوز 1-صفر على نصر حسين داي اليوم الخميس.

وسجل إلياس عقيل هدف اللقاء الوحيد في شباك فريقه بالخطأ قبل 22 دقيقة على النهاية.

وكان آخر انتصار لشبيبة الساورة، المنافس في دوري أبطال افريقيا، في الدوري حين هزم وفاق سطيف 1-صفر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وبعدها تعادل مرتين وخسر مرتين.

ورفع شبيبة الساورة رصيده إلى 27 نقطة بالمركز السادس متفوقا بفارق الأهداف عن نصر حسين داي صاحب المركز الثامن.

ويتصدر اتحاد العاصمة المسابقة برصيد 41 نقطة بفارق خمس نقاط عن شبيبة القبائل أقرب منافسيه.

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