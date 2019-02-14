نائب عن المحور: لا انشقاقات في البناء والمحور يعاني مشاكل اختلافات وجهات النظر

2019/02/14 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} نفى النائب عن تحالف المحور يحيى المحمدي وجود مشاكل داخل التحالف بل هي كما وصفها مجرد اختلافات بوجهات النظر، كما نفى في الوقت نفسه أي خطوة للانسحاب من ائتلاف البناء .

وقال المحمدي في تصريح صحفي " ليس هناك مشاكل داخل المحور وهي مجرد اختلافات بوجهات النظر،"، مضيفا ان "التحالفات السياسية لم تصل حتى الان الى النضج".وقال المحمدي"نخشى من فشل مشروع التحالفات العابرة للطائفية لان القوى السياسية الحالية لم تنجح حقيقة بتشكيل هذه التحالفات".وأوضح ان "تغريدة النائب محمد الكربولي بشأن الشراكة رسالة عتب"، مضيفا ان "مقاليد الحكم مازالت بيد الطرف الاخر".وفي الوقت الذي قال فيه انه "سيتم الاتفاق على الوزارات الأربع المتبقية بسلة واحدة"، أشار الى ان "وزارة التربية من حصة القرار ومن حق خميس الخنجر تقديم مرشح لها".

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