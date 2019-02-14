نجدة بغداد تلقي القبض على أشخاص يحملون عبوة ناسفة

2019/02/14 | 00:29

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اثناء تجوال دوريات قاطع نجدة السيدية تمكنوا من القاء القبض على

شخصين يستقلون دراجة نارية وعند ضبطهم وتفتيش الدراجة عثر على عبوة

محلية الصنع عند استنطاقهم اعترفوا بنقل العبوة الى احد الاشخاص

لوضعها قرب احدى الدور في منطقة الدورة بسبب (مشكلة عشائرية)

تم احضار الجهد الهندسي لغرض اتلاف العبوة وتسليم المتهمين الى مركز

شرطة السيدية لاكمال الاجراءات القانونية بحقهم .

اعلام نجدة بغداد.

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