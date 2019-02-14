سيدة السينما الفرنسية أنييس فاردا: لست أسطورة

2019/02/14 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أخرجت أنييس فاردا، المخرجة المولودة في بلجيكا وسيدة السينما الفرنسية، أحدث أفلامها (أنييس باي فاردا) ليساعدها على وداع مشاهديها، لكن المخرجة البالغة من العمر 90 عاما لا تستبعد إخراج المزيد من الأفلام.

وفي كلمة بعد ساعات من حصولها على جائزة الكاميرا عن مجمل إنجازاتها في مهرجان برلين السينمائي رفضت فاردا، التي أخرجت أفلاما مثل (لا بوينت كورت) في 1955 و (فاجابوند) في 1985، محاولات الاحتفاء بها.

وقالت بعد أن قدمها محاور خلال مؤتمر اليوم الصحفي واصفا إياها بالمخرجة الاسطورية التي تعتبر مؤسسة الموجة الفرنسية الجديدة في السينما “لست أسطورة.



أنا لا أزال على قيد الحياة”.

وتظهر فاردا في أحدث أفلامها وهي تناقش أعمالها أمام جمهور بالإضافة إلى لقطات من أفلام سابقة مثل الفيلم الكلاسيكي النسوي (كليو من 5 إلى 7).



كما تجري خلال الفيلم مقابلات مع ممثلين ومديري تصوير سبق لها التعاون معهم.

وقالت “أنا مهتمة جدا بالآخرين وفي هذا الفيلم ستجدون الكثير من الناس المهمين بالنسبة لي..



علي أن أعد نفسي لأن أقول وداعا وأرحل”.

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