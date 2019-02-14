«سنتجاوز الحدود».. إيران تهدد بالرد على استهداف الحرس الثوري

2019/02/14 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال قائد كبير في الحرس الثوري، اليوم الأربعاء، إن رد إيران على الهجوم الانتحاري الذي أودي بحياة 27 جنديا في منطقة بجنوب شرق البلاد لن يقتصر على حدود إيران.

وتقول السلطات الإيرانية إن جماعة جيش العدل التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم تنشط في ملاذات آمنة داخل باكستان وإنها طالبت سلطات البلد المجاور مرارا بشن حملة عليهم.

وفي رد فعل على الهجوم الذي وقع في منطقة سيستان وبلوشستان، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن القائد علي فدوي قوله إن الرد العسكري لن يقتصر على حدود إيران.



بينما قال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري إن الهجوم الانتحاري بسيارة ملغومة سيدفع إيران لشن “معركة لا هوادة فيها ضد الإرهاب”.

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