بيانات التضخم ومكاسب النفط.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

2019/02/14 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من:أحمد شوقي

مباشر: أثارت بيانات التضخم بالإضافة إلى مكاسب أسعار النفط اهتمامات الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.





فيما قلصت أسعار الذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم مع عودة الدولار الأمريكي للارتفاع وبعد بيانات التضخم.





بيانات التضخم ومؤشرات الأسهم

كشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تباطؤ التضخم السنوي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 19 شهراً خلال يناير الماضي، في حين لم يشهد أي تغيير على أساس شهري.





وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي والذي يستبعد أثر تكاليف الغذاء والطاقة، فسجل 2.2% خلال فترة الـ12 شهراً المنتهية في يناير الماضي.





وفي المملكة المتحدة شهد معدل التضخم تباطؤاً ملحوظاً عند أدنى مستوى في عامين خلال شهر يناير الماضي.





وفي بيانات أخرى، تراجعت طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي رغم انخفاض التكاليف، كما انخفض عجز الموازنة الأمريكية بنحو 42% في ديسمبر.





فيما تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي خلال ديسمبر الماضي، كما سجلت أسعار المنازل البريطانية أبطأ وتيرة نمو منذ عام 2013 خلال نفس الفترة.





وفي أسواق الأسهم، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم مع التفاؤل بشأن الوضع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.





كما أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة اليوم في النطاق الأخضر مع مكاسب البورصات العالمية وسط آمال التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.





فيما ارتفع "نيكي" الياباني قرب أعلى مستوى في شهرين عند نهاية تعاملات اليوم مع التفاؤل التجاري.





مكاسب النفط

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.5% عند نهاية تعاملات اليوم، ليصعد "نايمكس" عند أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الإمدادات.





ومن جانبها أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة مخزونات النفط بنحو 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين، كما صعدت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.





فيما سجل صافي واردات النفط بالولايات المتحدة أدنى مستوى في تاريخه، مع استقرار إنتاج الخام عند مستوى قياسي.





فيما يتوقع "جولدمان ساكس" ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الثاني من العام الجاري بدعم جهود خفض المعروض من الخام.





أما "مورجان ستانلي" فيتوقع ارتفاعاً قوياً لسعر النحاس يبلغ 14% خلال العام الجاري مع تراجع الإمدادات.





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