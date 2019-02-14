محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام مع التفاؤل بشأن التجارة

2019/02/14 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع التفاؤل بشأن التوصل لصفقة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.





وقاد قطاعا الطاقة والصناعة صعود البورصة الأمريكية، فيما كان سهما "3إم" و"ويلجرين" أكبر الرابحين في المؤشر الصناعي "داو جونز".





وساهم ارتفاع أسعار النفط بنحو 1.5% عند التسوية في دعم مكاسب قطاع الطاقة في "وول ستريت" ليرتفع بأكثر من 1%.





وتزايدت آمال التوصل لاتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قد يؤجل الموعد النهائي لفرض تعريفات جمركية ضد بكين في 1 مارس المقبل.





كما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية أن الرئيس الصيني شي جين بينج سوف يلتقي بالمفاوضين التجاريين للولايات المتحدة يوم الجمعة المقبلة أثناء تواجدهم في بكين لبحث المسائل التجارية بين البلدين.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تباطؤ التضخم السنوي بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في 19 شهراً على أساس سنوي خلال يناير الماضي.





وعند نهاية تعاملات اليوم، زاد "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5% إلى 25534.2 نقطة، ليربح 117 نقطة.





كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3% مسجلاً 2753.03 نقطة، وصعد "ناسداك" بنحو 0.08% ليسجل 7420.3 نقطة.





وبحلول الساعة 9:04 مساءً بتوقيت جرينتش،، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4% إلى 97.136.





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