توقعات باستقرار نسبة البطالة بالمنطقة العربية عند3.7 % حتى 2020

2019/02/14 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: توقعت منظمة العمل الدولية استقرار نسبة البطالة في المنطقة العربية عند نسبة 3.7 % حتى عام 2020.





وأوضحت المنظمة، في تقرير حول التوظيف في العالم والآفاق الاجتماعية لعام 2019، اليوم الثلاثاء، أن معدلات البطالة في الدول خارج مجلس التعاون الخليجي تصل إلى ضعف نظيرتها في دول المجلس، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".





وأشارت المنظمة، إلى أن العمال المهاجرين يشكلون حوالي 41 % من إجمالي العمالة الإقليمية، بينما في دول مجلس التعاون الخليجي تصل نسبة العمال المهاجرين أكثر من نصف العاملين.





ولفت التقرير، إلى أن نسبة البطالة بين النساء في المنطقة العربية يبلغ حوالي 15.6% وهو تقريبا ثلاثة أضعاف النسبة بين الرجال، فيما سجل معدل البطالة بين الشباب يبلغ حوالي 4 أضعاف النسبة بين الكبار.





ونوهت، إلى أن ظروف العمل السيئة هي التحدي الحقيقي والرئيسي لأسواق العمل العالمية، مشيرة إلى أن ضعف التوظيف الجيد أجبر ملايين الأشخاص على قبول ظروف عمل غير ملائمة.





وحذر التقرير، من أنه برغم المعدل الحالي للتقدم في التوظيف إلا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة كما حددتها الأمم المتحدة يبدو أمرا غير واقعي للعديد من البلدان، وذلك فيما يتعلق بتوفير العمل اللائق وشددت المنظمة على أن المساواة والعمل اللائق هما ركيزتان من ركائز التنمية المستدامة.





وشددت المنظمة، على أن التواجد في العمل أو مجرد أن يكون الشخص عاملا لا يضمن دائما العيش الكريم، حيث تظهر الأرقام أن ما يصل إلى 700 مليون شخص حول العالم يعيشون في فقر شديد أو معتدل على الرغم من أنهم عاملون.





وذكر تقرير منظمة العمل الدولية، في رصده لحجم وظروف العمل في مناطق العالم، أن في أفريقيا وبالرغم من أن 4.5 % فقط من السكان في سن العمل هم العاطلون عن العمل، إلا أن هذا لا يعنى وجود سوق عمل جيد الأداء حيث أن العديد من العمال لا يملكون خيارا سوى القبول بعمل رديء النوعية ويفتقرون إلى الأمن والأجر اللائق والحماية الاجتماعية.





وتوقع التقرير، أن تتسع قوة العمل في هذه المنطقة بأكثر من 14 مليون شخص في السنة في حين ينتظر أن تكون معدلات النمو الاقتصادي منخفضة للغاية حتى عام 2020.





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