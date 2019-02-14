2019/02/14 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ قتل أربعة ارهابيين في جبال "شيخ يونس وباخيره" بالموصل

14/02/2019 00:08:00 AM |

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واع/الموصل/م.ا

أعلنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات نينوى،اليوم الاربعاء، من قتل اربع ارهابيين وتدمير عدد من الانفاق في جبال "شيخ يونس وباخيره"بالموصل.

وذكر بيان لمركز الاعلام الامني تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )ان "القوة دمرت ثمانية انفاق وقتلت أربعة ارهابيين في إحدى الإنفاق، كما فجر إرهابي نفسه داخلها أيضا بعد أن تمت محاصرة من قبل القوة المنفذة للواجب"

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