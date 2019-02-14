القبض على متهم بقتل مدني طعنا بالسكين في اطراف خانقين

2019/02/14 | 00:43

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بغداد اليوم - ديالى

اعلن مركز شرطة خانقين، الخميس، عن القاء القبض على متهم بقتل مدني طعنا بالسكين في اطراف القضاء بمحافظة ديالى.

وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "من خلال البحث والتحري من قبل مفارز قسم شرطة خانقين ومفرزة فوج طوارئ ديالى الثامن، تم القبض على المتهم (احمد شوكت فتح الله)".

واضاف، ان "المتهم صادر بحقه امر قبض وفق المادة 406 (القتل العمد) في قضية المجني عليه (ادريس مرتضى كريم) الذي قتل في وقت سابق بقرية ميخاس علي خان".

وتابع انه، "تم ضبط جهاز الموبايل العائد للمجني عليه بحوزت المتهم مع السكين المستخدم في الحادث وعليها اثار دماء".

وكان مصدر محلي في محافظة ديالى قد افاد، امس الاربعاء، بان مدنيا قتل في ظروف غامضة باطراف خانقين.

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مركز الاعلام الامني، الاربعاء، أن عمليات نينوى تمكنت من قتل 4 إرهابيين وتدمير مجموعة من الانفاق التابعة لتنظيم داعش في المحافظة.

وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوة من السوات واخرى من الفرقة

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات البصرة، الاربعاء، اعتقال 13 شخصا من مطلقي العيارات النارية في قضاء الدير.





وقال قائد عمليات البصرة الفريق الدرع الركن قاسم جاسم نزال، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قيادة العمليات ومن

بغداد اليوم - ديالى

أعلن الحشد الشعبي في محافظة ديالى، الاربعاء، ان طيران الجيش قصف مواقع تنظيم داعش في منطقتين شمال شرق المحافظة.

ونفت هيأة الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "حدوث اي انفجار في قضاء خانقين

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