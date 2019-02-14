مراسلة الغد: توقيع 11 اتفاقية مشتركة بين المغرب وإسبانيا

2019/02/14 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مراسلة الغد من الرباط فدوى المرابطي، إن جدول إعمال زيارة ملك إسبانيا للمغرب في اليوم الأول يبدأ بمباحثات ئنائية بينه وبين الملك محمد السادس ملك المغرب، ثم مباحثات بين ملك إسبانيا وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات المغربية.

وأضافت أنه من المفترض أن يشهد ملك إسبانيا غدا حضور توقيع عدد الاتفاقيات بين البلدين يعقبه لقاء مع وزير خارجية المغرب وتأسيس اللجنة الاقتصادية الإسبانية المغربية المشتركة والتوقيع على مذكرة تفاهم لإرساء شراكة بين البلدين وبحث تطوير سبل التعاون بين البلدين في المستقبل، وربما تشمل تغيير أشكال التعاون بيشمل التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني والثقافي وتوقيع 11 اتفاقية في عد من المجالات منها الطاقة.

وتابعت، بقولها إن ملف مكافحة الجريمة المنظمة سيكون حاضرا بقوة في المباحثات بين العاهلين، فضلا عن بحث عدد من التحديات التي تواجه البلدين على رأسها قضية الإرهاب.وكان ملك إسبانيا فيليبي السادس وعقيلته وصلا إلى المغرب في زيارة رسمية وذلك بعد تأجيلها خمس مرات، وتعد الزيارة هي الثانية منذ عام 2014.

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