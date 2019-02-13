آل الشيخ لمجلس الخطيب: هل ستلتزمون بالبيان المهزوز الهش أم ستخجلون وتلعبون؟

2019/02/14 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر لا يزال تركي آل الشيخ؛ مالك بيراميدز، يوجه الرسائل لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشأن أزمة مواجهة الفريقين بكأس مصر.

الأهلي كان قد أصدر بيانًا مطولًا من عدة قرارات من ضمنها رفض استبدال مواجهة الدوري بينه وبين بيراميدز، المحدد لها 28 من الشهر الجاري، لتكون مباراة دور الـ16 بكأس مصر.

وعلى عكس رغبة مجلس القلعة الحمراء، أعلنت لجنة المسابقات بالأمس قرارها بإقامة مباراة الكأس في يوم 28 من الشهر الجاري، هو ما رحب به مجلس بيراميدز.



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آل الشيخ للأهلي: لا يهمنا الفوز أو الخسارة ..



الأهم أننا نأخذ قرار

آل الشيخ استمر وجه رسالة جديدة لمجلس الخطيب، حيث كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "طالبنا بحقنا العادل أن نلعب مباراتنا في الدور الثاني بعد أن يلعبوا مباراتهم في الدور الأول والحمد لله هذا حدث، لأنه حق مشروع ويضمن تكافؤ الفرص ورفضوا ذلك، ولكن في الأخير ذلك حدث".

وأضاف: "واقترحنا استبدال مباراة الدوري بالكأس فخرجوا لنا بحجة واهية وهي أن خطط التدريبية تختلف بين الدوري والكأس..



وفي الأخير تم استبدال المباراة لأنه حق عادل لنا".

مالك بيراميدز تابع: "سؤالي هل سليتزمون بالبيان المهزوز الهش أم سيخجلون ويلعبون؟! ..



أفضل سيناريو بالنسبة لي أن أتاهل لدور الثمانية بدون مجهود، مع أني لايفرق معي أن نلعب فنكسب أو نخسر، لأن كرة القدم فوز وخسارة في الملعب أما الانتصارات الوهمية خارج الملعب فلا تعنيني".

واختتم: "في الأخير تذكرت قول أفضل الخلق وسيد المرسلين، أية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإن وعد أخلف وإذا أؤتمن خان.



صدق رسول صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إمضاء: روح الفانلة زرقاء..(المركز الثاني)".

يذكر أن الأهلي حتى الآن لم يوضح موقفه من خوض اللقاء من عدمه، في الوقت الذي أكد به شريف فؤاد؛ المتحدث الرسمي باسم النادي، أن الأهلي سيتأنى في اتخاذ قرار تجنبًا للأزمات.



(طالع تصريحاته)هكذا أشعلت جماهير أياكس الأجواء خارج فندق ريال مدريد فجر اليوم 🔥(🎥: IG/amsterdamcasuals) pic.twitter.com/3AncW8BKVw— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ فبراير ٢٠١٩

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