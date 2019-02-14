الجشعمي: الخنجر لا يستطيع تقديم مرشح وزاري ليس عليه شوائب

2019/02/14 | 00:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أستبعد النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار، خالد الجشعمي، إمكانية تقديم رئيس المشروع العري خميس الخنجر مرشحة لوزارة التربية "بدون شوائب".

وقال الجشعمي في تصريح صحفي ان "مرشحة الخنجر منحت حقيبة التربية من دون حصولها على الأصوات الكافية في البرلمان لشغل المنصب".وأضاف ان "الخنجر لن يتمكن من تقديم مرشح للتربية ليس عليه شوائب وهل يعقل أن لا يعلم الخنجر بخلفيات مرشحيه للتربية؟!" لافتا الى ان "الاصلاح متمسك بحق أسامة النجيفي بوزارة التربية وانه قدم أكثر من ستة مرشحين لوزارة التربية".وأشار الى ان "قوى الاصلاح والاعمار لم يكن لديها علم بإجتماع الفتح وسائرون وان اجتماعات الفتح وسائرون مرحب بها لتذليل العقبات"، مبينا ان "رئيس الوزراء عبد المهدي كان خيار الفتح وسائرون وفشله ونجاحه يحسب عليهم".وأكد الجشعمي ان "الانسحابات لن تؤثر على تحالف الاصلاح، ولا نستطيع نفي أو تأكيد أي اجتماع عقد في بيروت".وتابع ان "تغريدة محمد الكربولي الاخيرة تؤكد عدم وجود ثقة داخل أطراف تحالف البناء وان الانشقاقات داخله لا تسعدنا وانسحاب المحور من البناء حال حصوله فأنه لن يخدم أحد".انتهى

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