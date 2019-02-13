2019/02/14 | 00:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المبعوثة الأممية الى العراق أمام مجلس الأمن: نرحب بالاتفاق بين بغداد واقليم كردستان لتوحيد الكمارك

المبعوثة الأممية الى العراق أمام مجلس الأمن: نرحب بالاتفاق بين بغداد واقليم كردستان لتوحيد الكمارك

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المبعوثة الأممية الى العراق أمام مجلس الأمن: نرحب بالاتفاق بين بغداد واقليم كردستان لتوحيد الكمارك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المبعوثة الأممية الى العراق أمام مجلس الأمن: نرحب بالاتفاق بين بغداد واقليم كردستان لتوحيد الكمارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).