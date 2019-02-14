المعارضة السودانية ترفض الحوار وتتمسك بتنحي الحكومة

2019/02/14 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال محي الدين جبريل مراسل قناة الغد من الخرطوم، إن المعارضة السودانية ترفض أي مبادرة للحوار وتتمسك بتنحي الحكومة وتشدد على رفض القبول بالحلول الوسط.

وأشار مراسلنا إلى أن الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، تحدث في بداية الأزمة عن إيجاد طريق ثالث للتهدئة وتجنب سقوط الحكومة، إلا أنه قوبل بالهجوم، ومن ثم لم يستطع أحد الجهر بكلمة الحوار مع الحكومة في الوقت الحالي.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير المعارضة بالسودان، اليوم الأربعاء، أن الاحتجاجات ستتواصل إلي حين إسقاط الحكومة.



كما أصدر التجمع الذي يضم تحالف نداء السودان وقوى الإجماع الوطني وحزب الأمة، بيانا دعا فيه الحكومة للتنحي وحقن دماء السودانيين، بالإضافة إلى دعوة الجيش للانحياز إلى جماهير الشعب.

ورفض تجمع نقابات المهنيين بالسودان الحوار مع الحكومة، وأعلن خلال مؤتمر صحفي لقوي الحرية والتغيير أنهم ماضون حتي النهاية.

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