2019/02/14 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/المالية تصادق على تمليك قطع أراض لهذه الفئات

14/02/2019 00:58:00 AM |

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واع بغداد /ب.ش

اعلنت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، المصادقة على تمليك قطع اراض في محافظة النجف لعدد من الفئات في المجتمع.

وقال بيان تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع)انه "بتوجيه من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين وبجهود من قبل دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية، تمت المصادقة على تمليك كل من نقابة المعلمين، المهندسين الزراعيين، المحامين والتمريض وغيرها من النقابات، قطع اراض في محافظة النجف".

واضاف انه "تمت الموافقة على افراز وتمليك قطع اراض الى النقابات في محافظة ديالى وفق المادة ٤٠ من قانون بيع وايجار اموال الدولة".

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