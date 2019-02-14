الريال يعود من أمستردام بفوز على اياكس في ثمن نهائي الابطال

2019/02/14 | 01:14

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بغداد اليوم - متابعة

عاد فريق ريال مدريد من أمستردام بفوز ثمين على أياكس 2-1 في لقاء جرى على ملعب يوهان كرويف أرينا، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

منذ انطلاق صافرة البداية استغل اياكس عامل الجمهور للضغط على الريال الذي تراجع لامتصاص الاندفاع الهولندي، فكان الافضل في بناء الهجمات والتنظيم والانتشار بالملعب والانتقال بسرعة الى ساحة لعب المنافس ،فيما انشغل الريال في تنظيم دفاعاته بعجز هجومي تام وكان اول تهديد فعلي له بعد مرور ربع ساعة من زمن هذا الشوط، وغاب بنزيما وبيل تماما في رغبة الاثنين بالتهديد، فيما كانت فرص اياكس تتوالى واحدة بعد الاخرى، والغى الفار هدفا لاياكس رغم اشارة حكم المباراة الى وسط الملعب واعلان صحة الهدف لكن الاعادة ومراجعة التقنية التحكيمية، تم الغاء الهدف وسط استهجان جمهور اياكس، وقدم الهولنديون قبل وبعد الغاء الهدف فاصل من المتعة وسيادة اللقاء وكان الافضل في كل شيء وكأن الشوط يدار من طرف واحد، امام تفكك خطوط الريال الذي ظهر عاجزا في مجاراة منافسه وانتهاء الشوط سلبي بالنتيجة رغم فرص اياكس الوافرة.

وقلب ريال مدريد احداث اللقاء مع بداية الشوط الثاني ولعب بواقعية واستغل خبرة لاعبيه فجاء بنزيما بهدف التقدم للريال بعد كرة ذهبية من فينيسيوس في الدقيقة 60، وجاء الرد الهولندي بقدم يسارية مغربية وهدف التعديل لاياكس بواسطة حكيم زيياش في الدقيقة 75، واستمرت الندية والقوة في المتبقي من زمن اللقاء، الا ان النهاية كانت ريالية بهدف التقدم الثاني في الوقت القاتل وعند الدقيقة 87 بواسطة ماركو أسينسيو لينتهي اللقاء لصالح الريال 2-1.

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بغداد اليوم- متابعة

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وذكرت صحيفة "آس"الإسبانية أنه تأكد بشكل كبير

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