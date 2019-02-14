2019/02/14 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dTKlA0u7AMM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القبض على قتلة الشهيد مصطفى العذاري في الانبار شاهد مقدمة المرصد الخبري مع استبرق الربيعي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القبض على قتلة الشهيد مصطفى العذاري في الانبار شاهد مقدمة المرصد الخبري مع استبرق الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).