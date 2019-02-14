كاتانيتش في أربيل الجمعة وتغييرات مرتقبة بالمنتخب

2019/02/14 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بصل إلى مدينة أربيل، الجمعة المقبل، مدرب المنتخب العراقي، سريتشكو كاتانيتش، قادمًا من سلوفينيا، بعد إجازة مُنحت له عقب انتهاء بطولة آسيا 2019.

وحدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأحد المقبل، موعدًا لعقد اجتماع مع كاتانيتش وجهازه الفني، لمناقشة مشاركة منتخب العراق في كأس آسيا 2019، وكذلك التحضيرات لبطولة الصداقة، التي ستقام في مدينة البصرة.وقال مصدر مقرب من الاتحاد العراقي، إن "الاتحاد متمسك بالمدرب السلوفيني، ولا توجد نية للتخلي عنه، لكن قد تكون هناك تغييرات، على مستوى الطاقم الفني المساعد".وأوضح المصدر أن "تشكيلة المنتخب، ستشهد أيضًا عددًا من التغييرات خلال الفترة المقبلة، وسيتم دعوة لاعبين جدد للمشاركة في بطولة الصداقة، وفقًا لرغبة المدير الفني".انتهى

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