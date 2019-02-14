دوري ابطال أوروبا : ريال مدريد وتوتنهام يحققان الفوز على اياكس ودورتموند

2019/02/14 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنگال مع عودة عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران بمباريات دور ال 16 من منافسات البطولة حامل اللقب حل ضيفا على فريق العاصمة الهولندية أياكس أمستردام و توتنهام واجه دورتموند في لندن .في ملعب ” يوهان كرويف ” تفوق فريق ريال مدريد على أياكس أمستردام بهدفين مقابل هدف في حملة دفاعه عن […]

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