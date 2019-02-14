العثور على مواد متفجرة في احدى الدور قيد الانشاء في بغداد

2019/02/14 | 01:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اثناء تجوال دوريات قاطع نجدة حي الجامعة استنجد بهم احد المواطنين

مخبرا بوجود اجسام غريبة في حديقة داره قيد الانشاء في منطقة حي

الجامعة وعند الانتقال والتأكد عثر على خزان بلاستيكي كبير فيه

قاذقة RBG7 مع خمسة صواريخ قاذفة من نفس النوع مع ٢٥ حشوة قاذفة

وناظور ليلي و٥٠٠ اطلاقة نوع BKC تم حضور خبير المتفجرات وتسليم

المضبوطات اصوليا الى ضابط تحقيق مركز حي الجامعة .

إعلام نجدة بغداد.

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