2019/02/14 | 01:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ريال مدريد يضع قدما في دور الثمانية لدوري أبطال أوربا بعد إنتصاره

على أياكس خارج ملعبه في ذهاب دور ال 16 ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يضع قدما في دور الثمانية لدوري أبطال أوربا بعد إنتصاره على أياكس خارج ملعبه في ذهاب دور ال 16 ..) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يضع قدما في دور الثمانية لدوري أبطال أوربا بعد إنتصاره على أياكس خارج ملعبه في ذهاب دور ال 16 ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).