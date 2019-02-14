ظاهرة العنف ضد الاطفال: بعد حادثة الطفلة رهف… جريمة مشابهة في الرمادي

2019/02/14 | 01:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس في حلقة جديدة في مسلسل العنف ضد الاطفال, وجدت الطفلة فردوس عمر حميد العيثاوي مقتولة بحديقة منزلها بعد تعرضها الى ضرب بالمطرقة وحرق وتعذيب شديد يشتبه انه من قبل زوجة والدها.وتبلغ الطفلة فردوس التاسعة من عمرها وتسكن مع اهلها في مدينة الرمادي.وتأتي هذه الحادثة بعد حادثة الطفلة رهف التي توفيت في […]

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