توتنهام يضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال

2019/02/14 | 01:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد: الفرات نيوز} حقق فريق توتنهام الإنجليزي فوزاً ثميناً على فريق بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل لاشئ في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ووضع توتنهام قدما في ربع نهائي البطولة بعدما حقق اليوم انتصار عريض ولكنه سينتظر لموقعة الإياب في ملعب سيجنال آيدونا بارك.افتتح توتنهام التسجيل في الشوط الثاني عن طريق هيونغ سون في الدقيقة 47 ثم أضاف المدافع فيرتونخن الهدف الثاني في الدقيقة 83، قبل أن يسجل الإسباني ليورنتي الهدف الثالث لينتهي اللقاء بفوز توتنهام 3-0.

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