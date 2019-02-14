2019/02/14 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وشهدت المجموعة ذاتها تعادلاً سلبياً بين الرجاء الرياضي المغربي وأوثو دويو الكونغولي فتصدر نهضة بركان ترتيب فرق المجموعة برصيد 4 نقاط مقابل نقطتين للرجاء وأوثو دويو فيما تذيل أغادير ترتيب فرق المجموعة بنقطة واحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهضة بركان ينتزع صدارة المجموعة الأولى بجدارة) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نهضة بركان ينتزع صدارة المجموعة الأولى بجدارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).