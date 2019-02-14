فوز صعب ومهم لريال مدريد على أياكس بهدفين لهدف

2019/02/14 | 02:30

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أمستردام-عراق برس-14 شباط/ فبراير:عاد ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في آخر ثلاث سنوات بفوز بشق النفس من أرض أياكس أمستردام الهولندي 2-1، الاربعاء في ذهاب ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل هدفي ريال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما (60) وبديله ماركو أسنسيو (87)، ولأياكس المغربي الدولي حكيم زياش (75)، ليقطع ريال خطوة هامة نحو ربع النهائي، إذ يخوض الإياب على أرضه في 5 مارس المقبل.

ويحمل النادي الملكي الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة (13)، أحرز أربعة منها في المواسم الخمسة الماضية، علما بأنه الوحيد الذي أحرز لقب المسابقة خمس مرات تواليا، وذلك بفوزه بالنسخ الخمس الأولى لها منذ انطلاقها (بصيغتها القديمة) عام 1956.

لكن ريال الذي يخوض الدور الإقصائي للموسم الـ22 تواليا في دوري الأبطال (رقم قياسي)، يفتقد هذا الموسم لركيزتين أساسيتين في نجاحه القاري في الأعوام الماضية، هما المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي قاده للألقاب الثلاثة الأخيرة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للمسابقة، والمنتقل في صيف 2018 الى يوفنتوس الإيطالي.

بدوره، دخل أياكس، حامل اللقب أربع مرات والذي لم يفز في مباراة إقصائية في دوري الابطال منذ 1997، المباراة بعد خسارتين في المباريات الثلاث الأخيرة محليا، واعتمد على لاعب وسطه فرنكي دي يونغ (21 عاما) الذي سيلتحق بصفوف غريم ريال برشلونة الموسم المقبل مقابل نحو 86 مليون يورو.

وهذا ثامن فوز لريال على أياكس في البطولة القارية الاولى مقابل 4 خسارات في 13 مباراة.انتهى(1)

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