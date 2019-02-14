بالثلاثة..توتنهام يقضي على احلام دورتموند في دوري الابطال

2019/02/14 | 02:30

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لندن-عراق برس-14 شباط/ فبراير:اقترب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من التأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة القارية.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تقدم الفريق اللندني بهدف حمل توقيع نجمه الكوري الجنوبي هيونج مين سون في الدقيقة .46

وأضاف يان فيرتونخن الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 83، قبل أن يحرز زميله فيرناندو يورينتي الهدف الثالث في الدقيقة .86

وبات يكفي توتنهام الخسارة بفارق هدفين في مباراة العودة التي ستقام بين الفريقين على ملعب (سيغنال إيدونا بارك) معقل دورتموند في الخامس من آذار المقبل.

في المقابل، أصبح يتعين على دورتموند، متصدر ترتيب الدوري الألماني حاليا، الفوز بفارق أربعة أهداف على الأقل لتجنب خطر الخروج المبكر من البطولة، التي توج بها عام 1997.انتهى(1)

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