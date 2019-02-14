سانت إيتيان يهزم ستراسبورغ وينفرد بالمركز الرابع

2019/02/14 | 02:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتقدم سانت إيتيان عن طريق روبير بيريتش في الدقيقة الرابعة ثم أضاف لويك بيران لويك بيران الهدف الثاني في الدقيقة 27 قبل أن يحرز نونو دا كوستا هدف ستراسبورغ الوحيد.وفض سانت إيتيان الشراكة مع فرق مونبيلييه ومارسيليا ونيس وجميعها في رصيدها 37 نقطة بعد أن رفع الفريق رصيده إلى 40 نقطة.وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد ستراسبورغ عند 35 نقطة في المركز التاسع.وفي مباراة مؤجلة من المرحلة 23 أيضاً فاز نانت على مستضيفه كان بهدف نظيف.

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