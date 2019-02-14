تفجير انتحاري يستهدف الحرس الإيراني في ذكرى الثورة

2019/02/14 | 02:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف – قتل 27 من أفراد الحرس الثوري الإيراني في هجوم انتحاري بجنوب شرق البلاد، بالتزامن مع احتفالات السلطات الإيرانية بالذكرى الأربعين

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