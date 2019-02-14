موعد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

2019/02/14 | 03:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يحل جيرونا ضيفاً على ريال مدريد في استاد سانتياجو برنابيو يوم الأحد القادم 17 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 12 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني 2018-19.



يدخل الميرينجي هذا اللقاء وهو قادم من فوز مهم خارج الديار على حساب فريق أياكس بهدفين مقابل هدف، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيحتل الملكي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن الصدارة، فبعد أن خاض المكلي 23 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 14 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم.





كانت آخر مباريات جيرونا في الدوري الإٍسباني ضد هويسكا الذي يتزيل جدول التريتب حاليًا، وخسروا هذه المباراة بهدفين مقابل لاشي، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في خمس مباريات، وتعادل في تسع، وخسر مثلهم.



اختيارات المحررين خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية ما هي أكاديمية أسباير؟ وكيف ساهمت في فوز قطر بكأس آسيا 2019؟ محمد خلفان الرميثي لجول : انتظروا برنامج انتخابي قوي وهذا موقفنا من التنظيم المشترك لمونديال 2022 فيديو | مورينيو يتعرض لموقف محرج على الجليد الروسي

ريال مدريد يعاقب أياكس ويُسقطه بانتصار ثمين في عقر داره

موعد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا والقنوات الناقلة فينيسيوس: عانينا أمام أياكس وأستمتع بمساعدة بنزيمة المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة ريال مدريد - جيرونا استاد سانتياجو برنابيو الأحد 17 فبراير 2019، 12 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية جيليرمو فيرنانديز beIN SPORTS HD 3 الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد سيغيب عن ريال مدريد في المباراة ضد جيرونا في ماركوس يورينتي بداعي الإصابة، وسيفتقد الميرينجي الكرواتي لوكا مودريش الذي تعرض للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.كان هناك ملكين.....👑 @Benzema👑 @marcoasensio10 #هلا_مدريد | #RMUCL pic.twitter.com/R9mV12yHsh— Real Madrid C.F.



ع (@realmadridarab) February 13, 2019سيبدأ سانتياجو سولاري بنفس الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيدفع براموس وفاران في قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، داني سيبايوس، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيمه بجانب فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز.



التشكيل | 4-3-3 تيبو كورتوامارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخالتوني كروس - كاسيميرو - داني سيبايوسفينيسيوس جونيور - كريم بنزيمه - لوكاس فاسكيز الغيابات والتشكيل المتوقع لجيرونا لا يعاني جيرونا من أي غيابات بداعي الإصابة أو الإيقاف في الوقت الحالي، وسيكون الفريق كامل العدد في مواجهة ريال مدريد في الجولة 24 من الليجا.😍 @adaybenitez11 torna a trepitjar verd! 😍🏋️‍♂️ Treball de recuperació amb pilota a #LaVinya! ⚽️🔜 Ja queda menys campió! 💪#GironaFC #OrgullGironí #Girona pic.twitter.com/eXY9C8SZIP— Girona FC (@GironaFC) February 13, 2019سيبدأ المدرب إيزيبيو ساكريستان بنفس طريقته المعتادة، وسيتولى قيادة الخط الدفاعي الثلاثي خوان بيدرو، بيرناردو إسيينوسا، بيدرو ألكالا، بينما سيتولى قيادة هجوم الفريق كريستيان ستواني بجانب أليكس جارسيا وكريستيان بورتو.





التشكيل | 3-4-3

ياسين بونوخوان بيدرو - بيرناردو إسبينوسا - بيدرو ألكالافاليري فيرنانديز - أليكس جرانيل - دوجلاس لويس - بيدرو بوروأليكس جارسيا - كريستيان ستواني - كريستيان بورتو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موعد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).