السودان: المعارضة تتوحد في مطالبة البشير بالتنحي

2019/02/14 | 03:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس وجهت جماعات المعارضة السودانية الرئيسية يوم الأربعاء أول دعوة مشتركة للرئيس السوداني عمر حسن البشير للتنحي، وظهرت في مؤتمر صحفي معا للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في أنحاء البلاد قبل نحو شهرين.والمعارضة متفرقة بين أحزاب سياسية صغيرة لكنها مؤثرة شكلت ثلاثة تحالفات منفصلة، وبين تجمع المهنيين السودانيين، وهو نقابة تقود الدعوات للمظاهرات […]

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