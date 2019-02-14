ألمانيا تعتقل مسؤولاً سورياً كبيراً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

2019/02/14 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال عضو في فريق محققين بشأن سوريا يوم الأربعاء إن اعتقال ألمانيا مسؤولا سوريا رفيع المستوى يُشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية يمثل أول نجاح كبير للفريق الذي تمكن في وقت مبكر من الحرب السورية من تهريب مجموعة كبيرة من الأدلة على ارتكاب الجرائم.وقال مدعون ألمان يوم الأربعاء إن الرجل، ويدعى أنور ر.، […]

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