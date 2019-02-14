واشنطن تقطع الطريق على الاختراق الإيراني للجيش اللبناني

2019/02/14 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – قطعت الإدارة الأميركية الطريق على أي اختراق إيراني مباشر للمؤسسة العسكرية اللبنانية بإعلانها عن تزويد الجيش اللبناني بأسلحة حديثة.وأوضحت

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