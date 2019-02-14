موعد مباراة النصر القادمة ضد أجمك في ملحق دوري أبطال آسيا

2019/02/14 | 04:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يفتح ملعب الأمير فيصل بن فهد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين النصر وأجمك الأوزبكي، وذلك يوم الثلاثاء القادم 19 فبراير 2019، الموافق 14 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، في الملحق النهائي المؤهل لمرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019.





أنهى العالمي الموسم الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في المركز الثالث برصيد 44 نقطة خلف الأهلي والهلال حامل اللقب، ما يؤهله إلى الملحق وليس دور المجموعات مباشرةً في دوري أبطال آسيا.



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يتأهل الفائز من مواجهة النصر ونظيره الأوزبكي إلى دور المجموعات مباشرةً، حيث سيقع المنتصر في المجموعة الأولى بجانب كل من الوصل الإماراتي والزوراء العراقي، والمتأهل من ملحق الكويت الكويتي والوحدات الأردني والغرافة القطري وذوب آهن الإيراني.

ستشهد النسخة القادمة من بطولة كأس أمم آسيا مشاركة 32 فريقًا، تم تقسيمها إلى فئتين، أندية غرب آسيا وعددها 16 فريق، وأندية شرق آسيا وعددها 16 أيضًا، وسيبقى نظام الفصل حاضرًا بين أندية الشرق والغرب حتى المباراة النهائية.

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موعد مباراة النصر ضد أجمك والقنوات الناقلة النصر يتوصل لاتفاق مع الجبرين على تجديد عقده المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة النصر - أجمك استاد الأمير فيصل بن فهد الثلاثاء 19 فبراير 2019، 14 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية KSA SPORT

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