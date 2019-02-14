ما تبعات إدراج دول عربية بالقائمة الأوروبية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

2019/02/14 | 04:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضافت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء ست دول عربية -أبرزها السعودية- إلى قائمة الدول التي تهدد التكتل بسبب تهاونها مع عمليات غسل الأموال

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