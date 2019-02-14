ملك السعودية يدشن مشاريع تنموية جديدة بقيمة 8 مليارات دولار في العاصمة

2019/02/14 | 04:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبغداد- ناس دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الأربعاء مشاريع جديدة بقيمة 29.9 مليار ريال (7.97 مليار دولار) في منطقة الرياض.وظهر الملك ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على شاشات التلفزيون السعودي وهما يستمعان إلى نبذة عن المشاريع التنموية في قطاعات تتراوح من الرعاية الصحية والتعليم إلى الإسكان والمواصلات والخدمات […]

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