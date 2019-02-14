لفائدة أميركا.. هل خسرت أوبك والسعودية حصصهما بسوق النفط؟

2019/02/14 | 04:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت خفضت فيه منظمة أوبك -بقيادة السعودية- وحلفاؤها إنتاج النفط للمساعدة في دعم أسعار الخام بالأسواق، تشير التوقعات إلى ارتفاع الإنتاج

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