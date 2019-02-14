2019/02/14 | 05:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال قائد كبير في الحرس الثوري يوم الأربعاء إن رد إيران على الهجوم الانتحاري الذي أودي بحياة 27 جنديا في منطقة بجنوب شرق البلاد لن يقتصر على حدود إيران.وتقول السلطات الإيرانية إن جماعة جيش العدل المتشددة السنية التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم تنشط في ملاذات آمنة داخل باكستان وإنها طالبت سلطات البلد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري : الرد على الهجوم الانتحاري لن يقتصر على حدود ايران) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري : الرد على الهجوم الانتحاري لن يقتصر على حدود ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).