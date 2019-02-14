2019/02/14 | 05:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا: فرصة السلام في اليمن تتضاءل اعتبر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، أن فرصة تحويل وقف إطلاق النار في اليمن إلى خطة للسلام "تتضاءل".وأضاف هنت في بيان قبل اجتماع مع وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية والإمارات: "أمامنا الآن فرصة آخذة في التضاؤل لتحويل وقف إطلاق النار إلى مسار دائم للسلام".وتابع: "تحقق تقدم حقيقي بالنسبة للتوصل إلى حل سياسي، لكن هناك أيضا مشاكل حقيقية تتعلق بالثقة بين الطرفين، مما يعني أن اتفاق ستوكهولم لا ينفذ بالكامل".وتأتي تصريحات وزير الخارجية البريطاني عقب جولة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الأخيرة التي زار فيها صنعاء ثم اتجه إلى الرياض، دون أن تحقق نتائج إيجابية، بعد رفض مليشيات الحوثي تنفيذ اتفاق السويد.وكانت مليشيات الحوثي رفضت التجاوب مع مقترحات لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، ووضعت عراقيل أمام لجنة الأسرى والمعتقلين، مما أدى إلى انسداد الأفق الممكن لتنفيذ اتفاق ستوكهولهم الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي.

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