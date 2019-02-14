مصر.. حبس شقيق وزير أسبق بتهمة تهريب الآثار بحقائب دبلوماسية

2019/02/14 | 05:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر..حبس شقيق وزير أسبق بتهمة تهريب الآثار بحقائب دبلوماسيةأمرت النيابة العامة في مصر بحبس بطرس روؤف شقيق آخر وزير مالية قبل ثورة يناير 2011 يوسف بطرس غالي في قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية لإيطاليا 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكانت النيابة العامة تلقت إخطارا بوجود آثار يشتبه أنها تعود لمصر تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدرت قرارا بفتح تحقيقات موسعة، وإيفاد خبراء آثار لفحصها وبيان ما إذا كانت تنتمى إلى الحضارة المصرية من عدمه.وبينت التحقيقات أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية.وتوجه فريق مصري إلى ساليرنو، حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسلمها لعرضها فى المتحف المصري الكبير.وكان النائب العام قد أصدر قرارا بمنع شقيق وزير المالية وسكاكال أوتوكار إيطالي الجنسية ومدحت ميشيل وزوجته سحر زكي من التصرف في أموالها المنقولة وغير المنقولة.

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