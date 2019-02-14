بن سلطان: أوباما راوغ بشأن التدخل العسكري في سوريا بسبب مفاوضات النووي

2019/02/14 | 05:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

كشف رئيس الاستخبارات العامة السعودي الأسبق الأمير بندر بن سلطان أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما راوغت في التحرك العسكري بسوريا بسبب المفاوضات مع إيران حول الملف النووي

وصرح الأمير بندر بن سلطان، في حوار مع موقع "إندبندنت عربية" يوم الأربعاء، بأن حلفاء واشنطن أصيبوا بصدمة وذهول، حين اكتشفوا لاحقا أن مكاسب إيران في سوريا كانت بسبب مفاوضات أوباما مع طهران على النووي، ويقول: "اكتشفنا أنه كان في ذلك الوقت يتفاوض مع إيران على الاتفاق النووي وعلى أنه لا يريد القيام بأي خطوة تفسد هذه المفاوضات، في الوقت الذي كان الجانب الإيراني يستميت لرفع العقوبات".





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ويواصل الأمير بندر حديثه عن هذه النقطة: "كان أوباما قلقا من انسحاب الإيرانيين من المفاوضات النووية، والعجيب مثلا، أن فرنسا وبريطانيا أرسلتا طائرات عسكرية إلى قبرص لضرب أهداف الكيماوي السوري وغيرها في تحرك عسكري شامل مع الولايات المتحدة".وتابع بالقول: "الأمريكيون قالوا إنهم سيساهمون بالمعلومات الاستخباراتية والدعم واستهداف أماكن الكيماوي".وأشار الأمير بندر إلى أن الملك الراحل عبد الله تفاجأ برد فعل أوباما، ومراوغته، ولم يستسغ ذلك، حيث أفاد بأن الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز قال في مكالمة هاتفية مع أوباما شارك فيها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق كاميرون: "لا أصدق نفسي أنني يوما ما سأعيش ورئيس للولايات المتحدة الأمريكية يكذب علي"، مضيفا أن أوباما كان يحاول الدفاع عن موقفه.وأكد المسؤول السعودي السابق أن الخطوط الحمراء التي رسمها البيت الأبيض أكثر من مرة للرئيس السوري بشار الأسد كانت مجرد فرقعات إعلامية.كما كشف أيضا أنه وفي ذلك الوقت بدأت الثقة تتراجع بين الرياض وواشنطن نظرا لما تسببت به ضبابية أوباما تجاه إيران والرئيس السوري، مضيفا أن ذلك جعل المسؤولين السعوديين يشككون في كل تحرك من الإدارة الأمريكية.المصدر: موقع "إندبندنت عربية"

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