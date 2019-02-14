كيم كاردشيان تنصح بعدم الابتسام لتجنب التجاعيد

2019/02/14 | 06:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيم كاردشيان تنصح بعدم الابتسام لتجنب التجاعيدلوس أنجلس - وجهت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان نصيحة غريبة لمن يرغب في تجنب تجاعيد الوجه.وقالت كيم (34 عاما) إن أفضل طريقة لتجنب التجاعيد هي “عدم الابتسام”.ولدى سؤالها حول ما إذا كانت تستخدم كريما معينا لمكافحة التجاعيد أو تخضع لحقن في الوجه، أجابت النجمة الأميركية “فقط لا أبتسم”.وأوضحت أنها عندما كانت حاملا بابنتها الأولى نورث، ازداد وزنها بصورة كبيرة بسبب إصابتها بتسمم في الدم، وبعد ذلك غيرت طريقة وضعها عند التقاط الصور، مضيفة “هذا الأمر جعلني لا أرغب في الابتسام”.وأشارت “بعدما أنجبت طفلتي، كنت أشعر أنني لا أريد الابتسام للأشخاص الذين سخروا مني ونشروا قصصا سيئة عني ووصفوني بالبدينة بسبب أمر لا أستطيع التحكم فيه”.وتابعت “حتى إذا صرت أشعر بثقة أكبر، فإنني لا أريد أن أكون الفتاة التي تبتسم في كل صورة”.ويذكر أن كيم تزوجت من المغني كاني ويست عام 2014، وأنجبت طفلتها الأولى نورث عام 2013 ثم ابنها سانت في 2015، بعد ذلك أنجبت طفلة عبر أم بديلة العام الماضي.

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