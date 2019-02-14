2019/02/14 | 06:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "عشيري" جديد الفنانة ديانا حدادطرحت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أغنيتها "عشيري" عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب وجميع الإذاعات الخليجية والعربية إلى جانب المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتنوعة، وهي أغنية قديمة باللهجة الإماراتية قامت ديانا بتسجيلها على شكل جلسة غنائية خليجية لسنة 2019.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("عشيري" جديد الفنانة ديانا حداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("عشيري" جديد الفنانة ديانا حداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).